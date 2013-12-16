У «Батьківщині» можуть оскаржити результати виборів у 132 окрузі
Народний депутат від «Батьківщини» Михайло Апостол не виключає, що результати виборів у 132 окрузі, де від опозиції балотувався Аркадій Корнацький, оскаржуватимуться у суді.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу у Штабі національного спротиву, відповідаючи на питання стосовно подальших дій щодо результатів виборів у цьому окрузі.
«Сьогодні після того, як буде опрацьовано 100% усіх протоколів терміново буде збиратися штаб, будемо вирішувати ці питання», - сказав він.
Депутат наголосив, що усі порушення у виборчому процесі фіксувалися, зокрема, «каруселі» та підкуп виборців.
«Ми будемо старатися щось зробити, будемо подавати в суд. Все це зафіксовано», - сказав Апостол.
Нагадаємо, Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Микола Круглов (самовисуванець) з результатом 47,78% голосів здобув перемогу на повторних виборах до Верховної Ради України в мажоритарному окрузі №132.