У «Батьківщині» можуть оскаржити результати виборів у 132 окрузі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу у Штабі національного спротиву, відповідаючи на питання стосовно подальших дій щодо результатів виборів у цьому окрузі.

«Сьогодні після того, як буде опрацьовано 100% усіх протоколів терміново буде збиратися штаб, будемо вирішувати ці питання», - сказав він.

Депутат наголосив, що усі порушення у виборчому процесі фіксувалися, зокрема, «каруселі» та підкуп виборців.

«Ми будемо старатися щось зробити, будемо подавати в суд. Все це зафіксовано», - сказав Апостол.

Нагадаємо, Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Микола Круглов (самовисуванець) з результатом 47,78% голосів здобув перемогу на повторних виборах до Верховної Ради України в мажоритарному окрузі №132.