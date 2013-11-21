Візит до Вільнюса залишається у графіку Януковича

Візит до Вільнюса на саміт «Східного партнерства» залишається у графіку Президента України Віктора Януковича.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав радник Президента Андрій Гончарук.

Гончарук наголосив, що не бачить підстав не їхати до Вільнюса, оскільки, крім Угоди про асоціацію з ЄС, до підписання планується ще ряд важливих галузевих угод.

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“У плані він у нас стоїть”, - сказав радник Президента.

Як повідомляв УНІАН, голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявив, що лідери опозиції візьмуть участь у саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі, хоч там і не буде Президента Януковича. На запитання журналістів, звідки Яценюк знає про те, що Янукович не поїде до Вільнюса, він відповів: “Побачите”.