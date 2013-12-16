Суд переніс розгляд позову Київради щодо звільнення центру міста на наступний рік

Печерський районний суд Києва до 28 січня 2014 року оголосив перерву у своєму засіданні з розгляду подання Київради до столичного осередку партії “Батьківщина” з вимогою звільнити центральні вулиці і тротуари у місті для безперешкодного користування ними.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні ухвалив суддя Печерського райсуду Вікторія Гаркава.

На початку судового засідання представники столичного осередку “Батьківщини” заявили клопотання про відвід судді, який було відхилено.

Після оголошення ухвали Гаркава прийняла рішення оголосити перерву у судовому засіданні до вказаної дати “у зв'язку із закінченням робочого часу у суді”.

Таким чином наступне судове засідання з розгляду позову Київради має відбутися о 14.00 28 січня.

Як повідомляв УНІАН, Київська міська організація ВО «Батьківщина» отримала повістку до Печерського райсуду Києва за позовом міської ради щодо усунення перешкод у користуванні вулицями, тротуарами та пішохідними переходами у центрі столиці.

Відповідачами у провадженні за позовом Київради, що був поданий 9 грудня, окрім «Батьківщини», є також голова партії «УДАР» Віталій Кличко та ряд інших фізичних осіб.

Відповідно до вимог Київради, яка у позові стверджує, що «уповноважена виконувати функції власника щодо вулиць та доріг на території Києва», у судовому порядку столична влада вимагає «усунути перешкоди у користуванні вулицями Круглоуніверситетською, Шовковичною, Пилипа Орлика, Інститутською, Гусовського, Різницькою, Грушевського, Банковою, Хрещатик, Лютеранською, Заньковецької, Богомольця, Командарма Каменєва, Липською, Майданом Незалежності, Кловським узвозом, провулками Кріпосний та Липський»

Народний депутат, голова столичної «Батьківщини» Юрій Одарченко заявив, що позов є абсурдним, адже передбачає заборону користуватися центральними вулицями Києва взагалі усім.