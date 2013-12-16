Київрада через суд вимагає від опозиції звільнити вулиці і тротуари у центрі столиці
Столична влада вимагає «усунути перешкоди у користуванні вулицями Круглоуніверситетською, Шовковичною, Пилипа Орлика, Інститутською, Грушевського, Банковою, Хрещатик, Лютеранською та ін.
Київська міська організація ВО «Батьківщина» отримала повістку до Печерського райсуду Києва за позовом міської ради щодо усунення перешкод у користуванні вулицями, тротуарами та пішохідними переходами у центрі столиці.
Як повідомили УНІАН у прес-службі міської партійної організації ВО «Батьківщина», відповідачами у провадженні за позовом Київради, що був поданий 9 грудня, окрім «Батьківщини», є також голова партії «УДАР» Віталій Кличко та ряд інших фізичних осіб.
Відповідно до вимог Київради, яка у позові стверджує, що «уповноважена виконувати функції власника щодо вулиць та доріг на території Києва», у судовому порядку столична влада вимагає «усунути перешкоди у користуванні вулицями Круглоуніверситетською, Шовковичною, Пилипа Орлика, Інститутською, Гусовського, Різницькою, Грушевського, Банковою, Хрещатик, Лютеранською, Заньковецької, Богомольця, Командарма Каменєва, Липською, Майданом Незалежності, Кловським узвозом, провулками Кріпосний та Липський»
Читайте також: В милиции уверяют, что никаких вариантов разгона Майдана не рассматривали
Народний депутат, голова столичної «Батьківщини» Юрій Одарченко має намір взяти участь у процесі. За його словами, позов є абсурдним, адже передбачає заборону користуватися центральними вулицями Києва взагалі усім.
«Київська міська рада стверджує, що вона є власником доріг у місті Києві, а тому, як власник, вимагає від певних осіб припинити користуватися цими дорогами. Якщо ми дозволимо подібним позовам навіть розглядатися в судах, ми створимо прецедент, який в наступному буде використаний для судового терору проти громадян – заявив Одарченко. - Завтра держава зможе подати до суду за те, що ми дихаємо повітрям, яке належить державі».
Засідання суду розпочнеться сьогодні о 17.30 за адресою: вул.Хрещатик, 42а.