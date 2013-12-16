Київрада через суд вимагає від опозиції звільнити вулиці і тротуари у центрі столиці

Київська міська організація ВО «Батьківщина» отримала повістку до Печерського райсуду Києва за позовом міської ради щодо усунення перешкод у користуванні вулицями, тротуарами та пішохідними переходами у центрі столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міської партійної організації ВО «Батьківщина», відповідачами у провадженні за позовом Київради, що був поданий 9 грудня, окрім «Батьківщини», є також голова партії «УДАР» Віталій Кличко та ряд інших фізичних осіб.

Відповідно до вимог Київради, яка у позові стверджує, що «уповноважена виконувати функції власника щодо вулиць та доріг на території Києва», у судовому порядку столична влада вимагає «усунути перешкоди у користуванні вулицями Круглоуніверситетською, Шовковичною, Пилипа Орлика, Інститутською, Гусовського, Різницькою, Грушевського, Банковою, Хрещатик, Лютеранською, Заньковецької, Богомольця, Командарма Каменєва, Липською, Майданом Незалежності, Кловським узвозом, провулками Кріпосний та Липський»

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Народний депутат, голова столичної «Батьківщини» Юрій Одарченко має намір взяти участь у процесі. За його словами, позов є абсурдним, адже передбачає заборону користуватися центральними вулицями Києва взагалі усім.

«Київська міська рада стверджує, що вона є власником доріг у місті Києві, а тому, як власник, вимагає від певних осіб припинити користуватися цими дорогами. Якщо ми дозволимо подібним позовам навіть розглядатися в судах, ми створимо прецедент, який в наступному буде використаний для судового терору проти громадян – заявив Одарченко. - Завтра держава зможе подати до суду за те, що ми дихаємо повітрям, яке належить державі».

Засідання суду розпочнеться сьогодні о 17.30 за адресою: вул.Хрещатик, 42а.