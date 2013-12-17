Азаров розраховує збільшити обсяги прокачування російського газу до Європи

Про це в інтерв'ю телеканалу «Інтер» заявив прем'єр-міністр Микола Азаров.

«Треба реально уявляти собі механізми підписання міждержавних документів. Всі ці документи проходять через розгляд Уряду. У тих документах, які зараз прийняті і направлені на розгляд міждержкомісії, немає жодного документа, який навіть побічно мав би відношення до Митного союзу – це спекуляції», – сказав Азаров.

Він наголосив, що Україна не змінювала курсу на євроінтеграцію, що б не заявляв міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

«Для нас двері, як нам кажуть, і Європейського, і Митного союзу – відкриті. Це дуже добре, що у нас є можливість вибору. Але ми вже визначилися, наш шлях – шлях європейської інтеграції. Ми цього не приховуємо від наших партнерів», – зазначив прем'єр-міністр України.

Проте, глава уряду сподівається, що Україна в результаті візиту зможе нормалізувати економічні відносини зі стратегічним партнером. Великі надії Азаров покладає на прийняття дорожньої карти, яка знімає обмеження в товарообігу між двома країнами.

Однією з найважливіших тем майбутнього візиту Президента в Москву Азаров назвав врегулювання питання ціни російського газу для України.

«Ми значно скоротили обсяги закупівель газу, а Росія скоротила обсяги прокачування газу через нашу територію. Це призвело до того, що наша ГТС, по суті, стала приносити Україні збитки і стала нерентабельною. Настав момент, коли сторони дійшли до думки, що пора врегулювати це питання. Ми не просили для себе жодних знижок, ми говоримо тільки про європейські ціни, про європейські принципи в підходах до ціноутворення, і я сподіваюся, що ми це питання остаточно вирішимо на цій зустрічі. Ціна має бути встановлена на рівні середньоєвропейський цін», –наголосив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, що візит Віктора Януковича до Росії запланований на 17 грудня. Опозиція побоюється, що під час цього візиту Президент підпише договори, спрямовані на вступ України до Митного союзу.