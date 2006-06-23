Сьогодні держслужбовці мають свято

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав державних службовців із професійним святом.

Як повідомляє прес-служба глави держави, у привітанні, зокрема, сказано: «Люди, які обирають державну службу, заслуговують на глибоку повагу, адже на їхніх плечах нелегка ноша відповідальності за добробут та майбутнє нашого народу».

Президент України наголосив, що в кожного посадовця є обов`язок - дотримуватися конституційних прав і свобод громадян, створювати умови для сталого економічного та соціального розвитку країни, сприяти досягненню європейських стандартів рівня життя українців.

В.ЮЩЕНКО закликав держслужбовців пам`ятати, що довіра до влади загалом починається з кожного з них, і всі вони мають гнучко реагувати на запити сучасного суспільства.

Президент України наголосив на потребі реформувати сферу державного управління для забезпечення прозорості в процесі прийняття владних рішень. «Ці зміни покликані підвищити авторитет державної служби в Україні, піднести імідж нашої держави на міжнародній арені», - заявив В.ЮЩЕНКО.

Довідка УНІАН. День державної служби встановлено в Україні указом Президента від 4 квітня 2003 року відзначати щорічно 23 червня - у День державної служби Організації Об`єднаних Націй.