Росія зробить усе, щоб український ВПК не мав розвитку - екс-керівник “Укрспецекспорту”

За його словами, “Російська Федерація зробить усе для того, щоб український військово-промисловий комплекс не мав розвитку. Проекти, які обговорювалися по співробітництву у військово-промисловому комплексі, не мають перспектив, тому що ми - конкуренти. Російська Федерація не може допустити, щоб високотехнологічна галузь України мала розвиток, і зробить усе, щоб заблокувати співробітництво України із західними оборонно-промисловими комплексами, хоча за п'ять років ми мали позитивні приклади в такому співробітництві”.

Також Бондарчук зазначив, що, “згідно з російським законодавством будь-яке співробітництво за кордоном Російської Федерації є неможливим, тому що є необхідність сертифікації підприємств, які будуть проводити модернізацію чи ремонт техніки в інтересах Російської Федерації. Багато українських підприємств уже стикнулися з проблемами саме цієї сертифікації”.

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Як додав Бондарчук, “за умови сертифікації одна із головних проблем полягає в тому, що Федеральна служба безпеки Росії має дати згоду на сертифікацію цих підприємств. Це говорить про те, що або це неможливо, тому що треба змінювати законодавство РФ, або через деякий час ми будемо мати емісарів ФСБ, які будуть сидіти на наших підприємствах”.