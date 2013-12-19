Янукович категорично проти зовнішнього втручання у внутрішні справи України

Про це він заявив під час інтерв'ю українським ЗМІ, онлайн-трансляцію якого можна подивитися на сайті УНІАН.

"Дуже важливо, щоб у наші внутрішні питання не втручалися будь-які країни і не вважали, що вони тут можуть господарювати, як хочуть, на Майдані чи не на Майдані. В категоричній формі я проти того, щоб хтось приїжджав до нас в країну і вчив нас, як нам тут жити", - сказав Президент.

Янукович також додав, що в українців самих вистачить політичної волі і мудрості, щоб вирішити свої проблеми.