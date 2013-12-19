Янукович категорично проти зовнішнього втручання у внутрішні справи України
13:28, 19 грудня 2013Політика
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Президент України Віктор Янукович не сприймає зовнішнього втручання у внутрішню політику країни
Янукович різко засудив зовнішнє втручання в українську політику
Про це він заявив під час інтерв'ю українським ЗМІ, онлайн-трансляцію якого можна подивитися на сайті УНІАН.
"Дуже важливо, щоб у наші внутрішні питання не втручалися будь-які країни і не вважали, що вони тут можуть господарювати, як хочуть, на Майдані чи не на Майдані. В категоричній формі я проти того, щоб хтось приїжджав до нас в країну і вчив нас, як нам тут жити", - сказав Президент.
Янукович також додав, що в українців самих вистачить політичної волі і мудрості, щоб вирішити свої проблеми.
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