Янукович: Україна готова до активного діалогу зі створення тристороннього газового консорціуму

Про це заявив Президент України Віктор Янукович в інтерв'ю представникам українським ЗМІ. Он-лайн трансляцію дивіться на сайті УНІАН.

«Був період часу, коли були взагалі припинені переговори, а ось в останній період часу вони перейшли в площину практичної підготовки до розгляду цього питання», - сказав Президент.

Янукович підкреслив, що «по-перше, ми виділили «Укртрансгаз» в окрему юридичну структуру, по-друге – міжнародні аудитори попрацювали й визначили ціну, вартість цієї газотранспортної системи».

«Тобто предмет переговорів уже є й дорога (до створення консорціуму - УНІАН) відкрита», - додав Янукович.

Як повідомляв УНІАН, Україна більше 5 років веде переговори з Росією і Європейським Союзом з питання модернізації ГТС. Розглядаються варіанти створення консорціумів з управлінню ГТС в двух- (Україна – РФ) і трибічному (Україна – РФ – ЄС) форматах.

Росія в переговорах по створенню консорціуму пропонувала для реалізації неприйнятний для України білоруський сценарій. У 2011 році ГТС Білорусі повністю перейшла у власність «Газпрому».

За інформацією в ЗМІ, українські ГТС оцінили в 26-29 млрд дол.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є другою в Європі і одній з найбільших в світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, складає 37,1 тис. км., зокрема магістральних газопроводів – 22,2 тис. км. і газопроводів-відведень – 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) складає 1449.