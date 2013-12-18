Переговори України з Росією щодо створення консорціуму з управління ГТС продовжаться в 2014 - Ставицький

Як передає кореспондент УНІАН, про це пі час брифінгу в Кабінеті міністрів заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

«Щодо консорціуму, то наступного року ми це питання також розглядатимемо, тому що для нас важливе збереження обсягів транзиту газу через Україну», - сказав Ставицький.

Разом з тим, він не уточнив, яким може бути формат консорціуму – тристороннім, за участю Європейського Союзу, або двостороннім за участю тільки України і Росії.

При цьому міністр назвав чутками розповсюджену у низці ЗМІ інформацію про «здачу труби Росії в обмін на знижку на газ».

Як повідомляв УНІАН, Україна більш як 5 років веде переговори з Росією і Європейським Союзом з питання модернізації ГТС. Розглядаються варіанти створення консорціуму з управління ГТС у дво- (Україна – РФ) і тристоронньому (Україна – РФ – ЄС) форматі.

Росія в переговорах зі створення консорціуму пропонувала для реалізації неприйнятний для України білоруський сценарій. У 2011 році ГТС Білорусі повністю перейшла у власність «Газпрому».

У свою чергу Президент України Віктор Янукович виступає за створення умов для прозорої роботи української газотранспортної системи – в газовій і нафтовій сферах.

Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів – 22,2 тис. км і газопроводів-відведень – 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1449.