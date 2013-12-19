Комуністи відкликали свої підписи під проектом звільнення Азарова
22:58, 19 грудня 2013Політика
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КПУ відкликає підписи під проектом постанови за недовіру уряду.
Комуністи відкликали свої підписи під проектом звільнення Азарова / Фото: tsn.ua
Про це заявив лідер КПУ Петро Симоненко, пише Українська правда.
"Підтверджуючи нашу позицію по аналізу подій в країні і оцінку КПУ роботи кабміну, ми вважаємо необхідним погодитись з вимогами багатьох громадян відкласти розгляд ВР резолюції недовіри уряду", - зазначив Симоненко.
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"КПУ одноголосно прийняла рішення відкликати підписи і вимагати від секретаріату виключити їх з цього документу", - додав він.
Як відомо, опозиція назбирала під цим проектом КПУ майже всі необхідні підписи, не вистачало лише три.
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