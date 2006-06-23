Чому повернувся на землю літак рейсу ”Харків-Стамбул”

Аварійної посадки літака “Харків-Стамбул” в аеропорту Харкова у четвер вранці не було, повідомила УНІАН в.о. генерального директора авіакомпанії «UM Air» Олена ЛИПІВСЬКА.

Вона відзначила, що була лише технічна посадка літака через певні технічні несправності.

“Якщо літак у зв’язку з технічними проблемами не може приземлитися або можуть бути інші проблеми – це і є аварійна посадка. У даному разі при наборі ешелону не спрацювала система герметизації літака, тому борт за 5 хвилин після відправлення повернувся до аеропорту”, - пояснила вона.

Нічого аварійного, за її словами, не сталося, при подібній несправності можна виконувати рейси, тобто жодної небезпеки для пасажирів не було, але командир екіпажу прийняв рішення повернутися і вирішити технічні проблеми.

Через 5 годин очікування в аеропорті пасажири відправилися до Стамбула іншим літаком.