У Тимошенко коса стає дибом через Януковича

Прем`єр-міністр Юлія Тимошенко заявляє, що влаштує подвійний антикорупційний контроль у своєму уряді.

Про це вона сказала в ефірі каналу "1+1".

"Дійсно є дві частини антикорупційного аудиту- це те, що відбулося до нас і у нас. Те, що було до нас, ви знаєте, вже зараз коса дибом стає від того, що там відбувається", - зізналась прем`єр.

"В будь-яке міністерство заходиш і... Були прекрасні машини, які придбали в 2006 році, колосально дорогі. Так їх чомусь продали по півтори тисячі гривні, тоді як кожна коштує по 100 тисяч. В останні дні підписані тендери, які купують товари в 10 разів дорожче, ніж реально коштують", - розповіла вона.

Тимошенко зізналась, що навіть не знає, як швидко це зупинити і як зробити так, щоб далі цього не було.

Прем`єр висловила сподівання, що стане соратником опозиції в плані контролю і надасть їй спеціальні права "контролювати кожну державну копійку".

"Я хочу провести такий закон, що в разі, якщо мені доведеться піти в опозицію, я точно очолю Рахункову палату", - пожартувала Тимошенко.

Українська правда