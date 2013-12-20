Генерала ВПС США звільнили після вечірки під час візиту до Москви
13:56, 20 грудня 2013Політика
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Високопоставлений генерал ВПС США опинився в центрі скандалу через «неналежну поведінку» під час свого візиту до Москви.
Протягом декількох днів генерал випивав і дозволяв грубощі по відношенню до
приймаючої сторони.
приймаючої сторони.
Про це пише «Газета.Ru» з посиланням на The Washington Post.
Відомо, що після інциденту генерал -майор, який раніше командував ракетними частинами стратегічного призначення, був звільнений. Результати перевірки стосовно генерал -майора Майкла Кері стали відомі в четвер.
У доповіді говориться, що протягом декількох днів генерал випивав, дозволяв грубощі по відношенню до приймаючої сторони, з'являвся в нетверезому вигляді в громадських місцях, проводив час з іноземками.
Після проведеної перевірки в жовтні генерал був звільнений, проте деталі візиту генерала в Москву стали відомі тільки зараз.
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