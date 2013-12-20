Генерала ВПС США звільнили після вечірки під час візиту до Москви

Про це пише «Газета.Ru» з посиланням на The Washington Post.

Відомо, що після інциденту генерал -майор, який раніше командував ракетними частинами стратегічного призначення, був звільнений. Результати перевірки стосовно генерал -майора Майкла Кері стали відомі в четвер.

У доповіді говориться, що протягом декількох днів генерал випивав, дозволяв грубощі по відношенню до приймаючої сторони, з'являвся в нетверезому вигляді в громадських місцях, проводив час з іноземками.

Після проведеної перевірки в жовтні генерал був звільнений, проте деталі візиту генерала в Москву стали відомі тільки зараз.