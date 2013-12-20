Захарченко пообіцяв жінкам-депутатам не розганяти Майдану

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу у Штабі національного спротиву повідомила народний депутат від «УДАРу» Ірина Геращенко.

Вона нагадала, що сьогодні в День міліції, жінки-депутати від «УДАРу» відвідали Захарченка, щоб саме цього дня «нагадати людям в погонах, що не погони визначають статус міліціонера, а такі поняття як честь, відданість справі, професіоналізм».

Геращенко наголосила, що головною метою візиту до міністра було спонукати його взяти на себе відповідальність за дії своїх підлеглих та написати заяву про відставку.

Як зазначила народний депутат від «УДАРу» Наталія Новик, у Захарченка був «здивований погляд» під час обговорювання питання відставки.

Депутат наголосила, що Захарченко має нести відповідальність за дії своїх підопічних.

Крім того, зазначила Геращенко, вони звернулись до Захарченка із вимогою розблокувати урядовий квартал і звільнити його від «Беркуту» та внутрішніх військ.

Також вона наголосила на вимозі трьох опозиційних фракцій до Захарченка, звітувати у парламенті щодо дій силових структур 29-30 листопада, 1, 10 та 11 грудня.

«Це не є нормальним, що після подій 30 листопада міністр жодного разу не з'являвся у Верховній Раді України. Хоча, якщо говорити про такий звіт, як сьогодні зробив генеральний прокурор України, то, можливо, краще, щоб вони одне одному розповідали ту маячню, яку вони намагаються видати за звіт, начебто солідної силової структури», - сказала Геращенко.

Крім того, відзначила вона, Захарченко запевнив, що «не буде силового розгону Майдану, не буде жодних спроб більше втручання правоохоронних і органів міліції зі спробою почистити барикади і Майдан».

Також, додала депутат, Захарченко поінформував, що в рамках розслідування подій 30 листопада вивчаються дії з перевищення службових обов'язків та надмірного застосування сили з боку силових структур. Водночас, міністр не надав інформацію стосовно кількості цих осіб та їхніх прізвищ.

Нагадаємо, Верховна Рада не підтримала запит народного депутата України Юрія Дерев'янка до Президента України Віктора Януковича щодо звільнення Віталія Захарченка з посади міністра внутрішніх справ України.