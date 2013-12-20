Опозиція розповіла, навіщо знову скликає Народне віче

Завданням Народного віча на столичному Майдані Незалежності у неділю, 22 грудня, є нагадати Президенту Віктору Януковичу, що людей ігнорувати не варто.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”, про це йдеться у спільній заяві лідерів трьох опозиційних сил – Арсенія Яценюка, Віталія Кличка та Олега Тягнибока.

«Уся країна бачила цинічне інтерв'ю Президента Віктора Януковича. Уся країна чула цинічний звіт генпрокурора Віктора Пшонки. І уся країна зробила висновок, що вони живуть в іншій державі – там, де немає проблем і заторів, де ніхто не має власної думки, а жорстокий розгін мирних демонстрантів з кийками і арештами – це «незначне перевищення повноважень» і «нейтралізація купки провокаторів», - йдеться у заяві.

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«Саме тому Віктору Януковичу варто знову нагадати, що ми – є! Ми - люди, які прагнуть змін, відчувають себе громадянами, а не рабами, хочуть жити, а не існувати. Ми всі вийдемо на Майдан Незалежності о 12.00 у неділю, щоб показати, що нас – мільйони, і ігнорувати нас не варто», - заявили лідери опозиції.

Зі сцени на Майдані у неділю виступатимуть гурти ТНМК, «Мотор’ролла», KOZAKsystem, «Гайдамаки», «Ролекс», Крамбамбуля (Білорусь), а також Тарас Чубай, Марічка Бурмака, Ніна та Антоніна Матвієнко, Арсен Мірзоян.