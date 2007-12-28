Павленко написав лист Діду Морозу

Міністр у справах сім`ї, молоді і спорту Юрій Павленко чекає подарунка від Діда Мороза на Новий рік.

«Я вам відкрию секрет, на Новий рік дарує подарунки Дід Мороз. Я все записав, поклав під ялиночку і чекаю. Поводжуся добре, не роблю поганих справ і сподіваюся, що Дід Мороз відгукнеться», – повідомив він.

За словами Павленка, його діти теж наслідували його приклад.

Він повідомив, що, швидше за все, він з сім`єю відзначить цей Новий рік у Києві, оскільки через призначення його міністром у нього багато роботи і довелося відмовитися від заброньованих номерів в туристичному комплексі «Буковель» (Івано-франківська область).

«Я з сім`єю в Києві зустріну, швидше за все. У мене був план святкування в Карпатах, навіть є замовлені номери в «Буковелі», але я вже від них відмовився у зв`язку з тим, що є серйозна робота, оскільки це робилося кілька місяців тому, можливо поїдемо туди наступного року», – сказав Павленко.

Зазвичай новорічну ніч міністр проводить вдома за столом, де збирається вся його велика родина, повідомляє Газета по-киевски.