Російський опозиціонер спитав у Майдану, чи вони русофоби
Російський опозиціонер, член бюро руху «Солідарність» Ілля Яшин наголошує, що ні Президент України Віктор Янукович, ні Президент Росії Володимир Путін не зможуть «вбити клин між нашими братськими народами»
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи перед мітингувальниками на Майдані Незалежності під час Народного віча у неділю.
Яшин зазначив: «Російське телебачення вже місяць розповідає про те, що на Майдані збирається кілька сотень осіб, які ненавидять Росію, які зневажають мою країну, збираються русофоби».
Яшин запитав у мітингувальників, чи це правда, на що вони почали вигукувати:«Ні!».
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Він зазначив, що розуміє чому деякі українці з осторогою «дивляться у бік Москви».
«В Кремлі досі сидять люди, які не вважають Україну незалежною державою. Для них Україна - не більш ніж сфера впливу. І Путін вірить, що може за гроші, насипавши гору доларів, купити ваш суверенітет», - сказав Яшин.
Він додав, що «Путін - це не Росія, кремлівські шахраї - це не Росія».
«Росія - це мільйони людей, які визнають і поважають суверенітет України. Росія - це мільйони людей, які поважають європейський вибір українського народу», - наголосив політик.
Яшин підкреслив, що Україна та Росія - братські народи, і вони мають допомагати одне одному.
«Ми будемо допомагати одне одному. Ми виженемо шахраїв з Кремля, ви виженете бандитів з Банкової вулиці, і ми разом допомагаючи одне одному, вирушимо у Європейський Союз», - сказав він.
Яшин також додав, що «ні Путін, ні Янукович, ніхто не зможе стати клином між нашими братськими народами».