Російський опозиціонер спитав у Майдану, чи вони русофоби

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи перед мітингувальниками на Майдані Незалежності під час Народного віча у неділю.

Яшин зазначив: «Російське телебачення вже місяць розповідає про те, що на Майдані збирається кілька сотень осіб, які ненавидять Росію, які зневажають мою країну, збираються русофоби».

Яшин запитав у мітингувальників, чи це правда, на що вони почали вигукувати:«Ні!».

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Він зазначив, що розуміє чому деякі українці з осторогою «дивляться у бік Москви».

«В Кремлі досі сидять люди, які не вважають Україну незалежною державою. Для них Україна - не більш ніж сфера впливу. І Путін вірить, що може за гроші, насипавши гору доларів, купити ваш суверенітет», - сказав Яшин.

Він додав, що «Путін - це не Росія, кремлівські шахраї - це не Росія».

«Росія - це мільйони людей, які визнають і поважають суверенітет України. Росія - це мільйони людей, які поважають європейський вибір українського народу», - наголосив політик.

Яшин підкреслив, що Україна та Росія - братські народи, і вони мають допомагати одне одному.

«Ми будемо допомагати одне одному. Ми виженемо шахраїв з Кремля, ви виженете бандитів з Банкової вулиці, і ми разом допомагаючи одне одному, вирушимо у Європейський Союз», - сказав він.

Яшин також додав, що «ні Путін, ні Янукович, ніхто не зможе стати клином між нашими братськими народами».