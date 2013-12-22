Яценюк назвав політичні завдання НО "Майдан"

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк сказав на Народному віче на Майдані Незалежності у столиці.

За його словами, одне з перших завдань - це вступ до даного руху.

Яценюк підкреслив, що одним із політичних завдань об’єднання є боротьба за ухвалення нової української Конституції, в якій би відображався баланс влади в країні.

“Країна не може залежати від того, як спить Президент України і з якою думкою він пробудився”, - наголосив він.

За словами Яценюка, “Президент не повинен бути царем, а український народ повинен отримати право відправляти такого Президента у відставку”.

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Яценюк також наголосив, що ще одним завданням об’єднання є створення плану змін для країни, котрий би передбачав незалежність суддів, знищення корупції.

Також він висловися за ухвалення «європейського» закону про прокуратуру та за реформу міліції, яка має стати підзвітною територіальній громаді.

Крім того, Яценюк підкреслив, що ще одним завданням об’єднання є боротьба за ухвалення нового Податкового кодексу.