У Дніпропетровську близько двох тисяч людей підтримали віче в Києві
Сьогодні близько 2 тисяч учасників Євромайдану пройшли ходою від парку імені Лазаря Глоби до Європейської площі у центрі Дніпропетровська
Як передає кореспондент УНІАН, її учасники хором скандували «Києве, ми з тобою!», «Банду геть!».
На чолі колони учасники акції несли Віфлеємський вогонь, доставлений дніпропетровськими скаутами з Євромайдану у Києві. Перед ходою відбувся двогодинний мітинг під державними прапорами України та прапорами Євросоюзу.
Під час мітингу його учасники нарядили ялинку записками з побажаннями до влади. Також до ялинки принесли пакет з сухарями з написом «Для Януковича та Азарова».
На тему: Народне віче в Києві. Фотогалерея
Учасники Дніпропетровського віча жорстко критикували дії Президента Віктора Януковича та уряд Миколи Азарова. Вони також виступили за призначення технічного уряду в Україні для вирішення першочергових економічних проблем.
Організатори акції закликали жителів Дніпропетровська продовжити місцевий Євромайдан, який проходить щодня на Європейській площі з 16 до 18 години.