У Дніпропетровську близько двох тисяч людей підтримали віче в Києві

Як передає кореспондент УНІАН, її учасники хором скандували «Києве, ми з тобою!», «Банду геть!».

На чолі колони учасники акції несли Віфлеємський вогонь, доставлений дніпропетровськими скаутами з Євромайдану у Києві. Перед ходою відбувся двогодинний мітинг під державними прапорами України та прапорами Євросоюзу.

Під час мітингу його учасники нарядили ялинку записками з побажаннями до влади. Також до ялинки принесли пакет з сухарями з написом «Для Януковича та Азарова».

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Учасники Дніпропетровського віча жорстко критикували дії Президента Віктора Януковича та уряд Миколи Азарова. Вони також виступили за призначення технічного уряду в Україні для вирішення першочергових економічних проблем.

Організатори акції закликали жителів Дніпропетровська продовжити місцевий Євромайдан, який проходить щодня на Європейській площі з 16 до 18 години.