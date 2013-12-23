Стало відомо, коли Україна отримає перші $3 мільярди від Росії

Перший транш у розмірі 3 мільярдів доларів від продажу Росії українських євробондів Київ отримає у вівторок, повідомив глава Мінфіну РФ Антон Силуанов журналістам, повідомляє РИА Новости.

"Операція була завершена в п'ятницю, остаточне перерахування коштів, за нашими оцінками, буде у вівторок", - сказав Силуанов.

Читайте також: Росія озвучила гарантії непідписання Україною Угоди з ЄС через три місяці

За його словами, Росія не планує продавати євробонди України, викуплені на кошти Фонду національного добробуту (ФНБ – Фонд национального благосостояния).

"У нас термін інвестування - два роки. Було ухвалено рішення підтримати нашого сусіда, наші підприємства через забезпечення товарообігу, взаємної торгівлі і співпраці", - сказав Сілуанов, відповідаючи на питання, чи планує Росія достроково продавати євробонди України. "Торгувати (євробондами) не будемо", - уточнив він.

При цьому міністр повідомив, що уряд РФ зможе інвестувати не більш як 10% Фонду національного добробуту в цінні папери з вищим ризиком, ніж передбачено інвестдекларацією фонду.

"Цього року до правил управління коштами ФНБ внесено низку змін, зокрема, передбачено можливість інвестування Мінфіном обмеженої частини коштів ФНБ - не більше як 10% - у боргові зобов'язання іноземних держав з вищим рівнем дохідності, ризику, ніж суверенні боргові зобов'язання, що формують переважаючу частину інвестпортфелю ФНБ", - сказав Сілуанов.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні українсько-російської міждержавної комісії під головуванням президентів Росії і України Володимира Путіна і Віктора Януковича 17 грудня було ухвалено рішення про зниження вартості російського газу для України до 268,5 долара за тисячу кубометрів, а також про придбання Росією євробондів України на 15 мільярдів доларів.

Як заявляв прем'єр-міністр України Микола Азаров, перший транш у розмірі трьох мільярдів доларів, який одержить Київ від придбання РФ українських євробондів, уряд направить на соціальні виплати.