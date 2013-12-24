Українці винні російським банкам $11 мільярдів

Про це повідомив журналістам виконувач обов'язків керівника департаменту фінансової стабільності ЦБ Сергій Моїсєєв.

"Обсяг вимог російської банківської системи до України становить 11 мільярдів доларів. Розмір цих вимог зіставимо з місячним коливанням активів російських банків", - сказав він, повідомляє РИА Новости.

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За його словами, ЦБ вважає, що істотного впливу на фінансове становище російських банків ситуація в Україні мати не буде.