Українці винні російським банкам $11 мільярдів
13:52, 24 грудня 2013Політика
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Обсяг вимог банків РФ до резидентів України на 1 липня поточного року становив 11 мільярдів доларів, що не є суттєвим для стабільності банківської системи.
Резиденти України винні банкам РФ $ 11 млрд / Фото: sberbank.ru
Про це повідомив журналістам виконувач обов'язків керівника департаменту фінансової стабільності ЦБ Сергій Моїсєєв.
"Обсяг вимог російської банківської системи до України становить 11 мільярдів доларів. Розмір цих вимог зіставимо з місячним коливанням активів російських банків", - сказав він, повідомляє РИА Новости.
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За його словами, ЦБ вважає, що істотного впливу на фінансове становище російських банків ситуація в Україні мати не буде.
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