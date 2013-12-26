Студентам пообіцяли виплатити стипендії до свят

Студентам пообіцяли виплатити грудневі стипендії до новорічних свят. Таким чином уряд має намір уникнути масових студентських страйків.

Про це пише "Сегодня" з посиланням на віце -прем'єра Костянтина Грищенка.

Оскільки грошей на це в бюджеті немає, їх візьмуть з першого траншу російського кредиту в $3 млрд, які перерахували Україні в минулий вівторок.

«Це не такі великі гроші. Ми вважаємо, що стипендія - це не проїдання, а інвестиція в майбутнє, в тому числі - і наша економічна».

Суму, яку держава заборгувала студентам, чиновник не уточнив. Не знають розміру заборгованості й експерти. «Зазвичай стипендії виплачують 20-го числа кожного місяця. Зараз затримка з виплати становить 6 днів. За інформацією уряду, гроші студенти отримають максимум в понеділок-вівторок», - сказав координатор громадської ініціативи «Студентський захист» Андрій Черних.