У Рівному журналісти висловили обурення через побиття Чорновол

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції вишикувалися поблизу пам’ятника Тарасу Шевченку в колону. В руках вони тримали плакати: «Я наступний?», «Відповідь за нами» та фотографії побитих журналістів.

У протестній акції взяли участь працівники засобів масової інформації усіх форм власності. Вони вимагали ретельного розслідування фактів побиття журналістів, покарання та відставки осіб, причетних до цього, гарантій недопущення подібного в майбутньому і забезпечення з боку влади умов для виконання працівниками ЗМІ своїх професійних обов’язків.

Як сказав УНІАН голова обласної організації Національної спілки журналістів України Дмитро Тарасюк, журналісти Рівненщини мають намір активно відстоювати свої права і готові до нових акцій протесту. Вони підтримують вимогу НСЖУ про відставку міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.

Як повідомляв УНІАН, журналістку та активістку Євромайдану Чорновол жорстоко побили невідомі у ніч на 25 грудня на Бориспільській трасі під Києвом. Вони перебуває у реанімації. Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко повідомив, що встановлено трьох осіб, причетних до нападу на громадську активістку, двоє з них затримані.