Влада не дасть можливості Тимошенко брати участь у виборах - Луценко

Юрій Луценко вважає, що влада не дасть можливості екс-прем'єр-міністру Юлії Тимошенко взяти участь у чергових президентських виборах.

Про це Луценко сказав в інтерв’ю газеті «Високий замок», повідомили УНІАН у прес-службі «Третьої української республіки».

«З юридичної точки зору Янукович має всі механізми, щоб не допустити Юлію Тимошенко до виборів навіть після рішення Європейського суду з прав людини. Воно означатиме, що Верховний Суд України має ухвалити рішення про зупинку вироку і перегляд справи у Печерському суді. На що це може перетворитися, зрозуміло. Сьогодні Юлія Тимошенко прокинеться несудимою, а завтра знову почнеться процес, який відомо чим закінчиться», - сказав Луценко.

На його думку, навіть перебуваючи в неволі, Тимошенко бере активну участь в українській політиці.

«Моральний авторитет Юлії Тимошенко сильно впливає на позицію Майдану. Її вектор є більшим, ніж у будь-якого іншого лідера опозиції. Але він не завжди перемагає суму трьох. Вектор Тимошенко часто задає напрям змін. Але механізми їх реалізації не завжди збігаються. Але поки не знімемо Януковича, доти вона буде у тюрмі», - сказав він.

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За словами лідера «Третьої української республіки», без Тимошенко нинішня опозиція має низку проблем, зокрема, в її лідерів бракує досвіду роботи з парламентською більшістю.

«Якби Юлія Тимошенко була на свободі в момент перед голосуванням за відставку уряду, вона всю ніч провела би у Верховній Раді, і зранку ми б мали нову більшість. Якби Юлія Тимошенко була на свободі під час параду єврозаяв олігархів про підтримку демократичних перетворень в Україні, вона була б у парламенті, і зранку ми мали б декілька варіантів більшості. На жаль, наші лідери цього ще не вміють», - визнав Луценко.