Опозиція каже, що влада хоче ув'язнити Власенка на новорічні свята

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Штабі національного спротиву заявили голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк та народний депутат, один з лідерів партії «Батьківщина» Олександр Турчинов.

За словами Турчинова, “мотивація тільки одна - на підставі вигаданих фальшивих справ не тільки локалізувати захисника Юлії Тимошенко, кинувши його за грати, але й позбавити Юлію Тимошенко права на захист напередодні остаточного розгляду її справи у Європейському суді з прав людини”.

У свою чергу, Яценюк додав, що влада має намір ув'язнити Власенка на новорічні свята.

“Вони хочуть посадити Власенка. І якщо у Тимошенко був лише один суддя - Кірєєв, то для Власенка вони прийняли рішення про трьох суддів, щоб легалізувати цю посадку. Вони хочуть зробити це на свята. Вони хочуть продемонструвати, що в них є справедливий суд за надуманими обставинами у справі, якій уже п'ять років і яку розслідує ціла Генеральна прокуратура”, - зазначив Яценюк.

Також він наголосив, що опозиція застерігає суддів Печерського райсуду Києва, які розглядатимуть справу щодо нібито побиття Власенком його колишньої дружини Наталі Окунської, від неправосудних рішень і виконання вказівок з Адміністрації Президента.

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“Ми закликаємо їх проявити мудрість і застосувати єдиний принцип: принцип верховенства права, закривши цю кримінальну справу як таку, що не має жодного доказу проти Сергія Власенка”, - сказав Яценюк.

Як додав Турчинов, у справі п'ятирічної давнини було допитано 50 свідків, і жоден з них не дав свідчень проти Власенка, але, незважаючи на це, справу передано до суду.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада Власенка викликали на допит до Генпрокуратури і повідомили про підозру в неодноразовому застосуванні фізичних насильницьких дій до Окунської. Генпрокуратура обвинувачує Власенка у вчиненні злочину за ч. 1 та ч. 2 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) і ч. 1 ст. 126 (побої та мордування) Кримінального кодексу України.

12 листопада Печерський райсуд Києва обрав Власенку запобіжний захід у вигляді застави в сумі 22 тис. 940 грн. За рішенням суду, Власенко зобов`язаний впродовж двох місяців щопонеділка і щочетверга з 9.00 до 11.00 прибувати до Головного слідчого управління Генпрокуратури та відмічатися.

Також суд зобов’язав Власенка з метою запобігання ухилення від співпраці зі слідством здати слідчому Генпрокуратури на зберігання свій закордонний паспорт та інші документи, які можуть надати йому змогу виїхати за кордон. Також суд заборонив Власенку залишати територію Києва, за винятком виїзду до Харкова для виконання ним функцій захисника Тимошенко.

13 листопада у прес-службі Генпрокуратури повідомили, що Головне слідче управління ГПУ завершило досудове слідство у кримінальному провадженні щодо Власенка.