На Тернопільщині розпочато розслідування пожежі в місцевому офісі Партії регіонів

На Тернопільщині міліція розпочала розслідування факту пожежі в офісі теребовлянської районної організації Партії регіонів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, повідомлення про пожежу до Теребовлянського райвідділу внутрішніх справ від диспетчера служби надзвичайних ситуацій надійшло вчора, 25 грудня.

Було встановлено, що в одному з кабінетів приміщення ВАТ «Укртелеком», яке орендує теребовлянська районна організація Партії регіонів, вогонь знищив техніку та меблі.

Що стало причиною пожежі правоохоронці встановлюють. За даним рятувальників, пожежу вони гасили 30 хвилин.

Офіс Партії регіонів Теребовлі розташований в центрі міста.