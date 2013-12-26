Янукович сподівається на прийняття Радою держбюджету-2014 в січні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Ради регіонів.

“Будемо сподіватись, що він буде прийнятий 16 січня. Запишемо давайте”, - запопонував Янукович.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня Янукович провів нараду з прем'єр-міністром Миколою Азаровим та головою Верховної Ради Володимиром Рибаком щодо питань ухвалення держбюджету на 2014 рік та виконання соціальних зобов’язань у рамках бюджету 2013 року.

Янукович наголосив на важливості якнайшвидшого прийняття бюджету на 2014 рік та висловився за доцільність продовжити парламентську сесію і на цьому тижні «не відпочивати, а працювати». «Так ми завжди робили, до речі. В останній тиждень перед Новим роком ми приймали бюджет», - зазначив він.

20 грудня Рибак закрив засідання Верховної Ради і нагадав, що наступне засідання відбудеться 14 січня 2014 року.