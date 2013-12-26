Янукович сподівається на прийняття Радою держбюджету-2014 в січні
Президент України Віктор Янукович сподівається, що закон про державний бюджет на 2014 рік Верховна Рада ухвалить 16 січня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Ради регіонів.
“Будемо сподіватись, що він буде прийнятий 16 січня. Запишемо давайте”, - запопонував Янукович.
Як повідомляв УНІАН, 23 грудня Янукович провів нараду з прем'єр-міністром Миколою Азаровим та головою Верховної Ради Володимиром Рибаком щодо питань ухвалення держбюджету на 2014 рік та виконання соціальних зобов’язань у рамках бюджету 2013 року.
Янукович наголосив на важливості якнайшвидшого прийняття бюджету на 2014 рік та висловився за доцільність продовжити парламентську сесію і на цьому тижні «не відпочивати, а працювати». «Так ми завжди робили, до речі. В останній тиждень перед Новим роком ми приймали бюджет», - зазначив він.
20 грудня Рибак закрив засідання Верховної Ради і нагадав, що наступне засідання відбудеться 14 січня 2014 року.