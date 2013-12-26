Кабмін призначив чергових міністрів на новорічні свята

Відповідне розпорядження № 1006 від 25 грудня розміщено на сайті уряду.

1 січня черговим призначено міністра інфраструктури Володимира Козака, 2 січня – міністра освіти та науки Дмитра Табачника, 3 січня – міністра екології та природних ресурсів Олега Проскурякова, 4 січня – міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, 6 січня – міністра оборони Павла Лебедєва, 7 січня – міністра закордонних справ Леоніда Кожару.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Кабмін прийняв постанову про перенесення низки вихідних днів на період новорічних свят 2014 року. Згідно з постановою, українці відпочиватимуть з 1 до 7 січня включно, повідомила журналістам заступник міністра соціальної політики Лідія Дроздова після засідання уряду.