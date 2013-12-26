Янукович про проблему із зарплатами в Києві: Я хочу, щоб ви "ноги грошам" приробили

Президент Віктор Янукович вимагає, щоб підприємства та організації Києва до 30 грудня отримали кошти на виплату зарплат.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Янукович сказав на засіданні Ради регіонів.

Янукович попросив Азарова вирішити питання фінансування Києва, “і не пізніше 30 грудня, щоб гроші були на рахунках підприємств і мали можливість люди їх отримати”.

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Президент також звернувся до в.о. голови КМДА Анатолія Голубченка і секретаря Київради Галини Гереги, наголосивши, що вони несуть персональну відповідальність і щоб вони, «як кажуть, ноги приделали цим грошам».

Крім того, він прокоментував зрив сесії Київради 24 грудня. Янукович сказав: «Хай це буде на совісті в тих, хто зірвав, якщо вона у них є. І відповідають перед людьми, які очікують гроші».

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня Герега закрила сесію Київради через 10 хвилин після відкриття. До зали у будівлі Солом’янської райдержадміністрації, де проводилось засідання, зайшли близько 20 народних депутатів від “Свободи” і “Батьківщини” та вимагали пояснити, чому їх не пускали на засідання. Депутати не розглянули жодного питання порядку денного. Вони встигли лише взяти за основу цей порядок.

Герега заявила, що через зрив сесії Київради бюджетники міста (медики й освітяни) не зможуть отримати муніципальні надбавки за останні місяці цього року, а працівникам “Київпастрансу” не буде виплачено борг по зарплаті.