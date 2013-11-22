Регіонал: Треба думати не про євроінтеграцію, а про виплату зарплат

Про це в ефірі телеканалу ТВі сказав народний депутат від фракції Партії регіонів Олег Царьов, пише Gazeta.ua.

"Ми в першу чергу повинні думати про те, щоб люди отримували зарплату, щоби працювали підприємства. У цьому майбутнє", - переконаний Царьов.

На тему: У ПР рішення Кабміну про призупинення євроінтеграції назвали перемогою здорового глузду

За словами "регіонала", доти, "доки ми не побудуємо Європу тут, в Україні, Європа в нас не настане".

"Ми ні перед ким не повинні ставати на коліна. Ми рівні, сильні. Ми – онуки і діти тих, хто виграв війну. Ми – спадкоємці покоління переможців", – заявив Царьов.

Нагадаємо, сьогодні парламентська фракція Партії регіонів закликала президента Віктора Януковича, прем'єр-міністра Миколу Азарова та голову Верховної Ради Володимира Рибака тимчасово відтермінувати підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Крім того, сьогодні Кабінет міністрів України призупинив процес підготовки до укладання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.