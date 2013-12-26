Янукович призначив Мазурчака головою Печерської РДА

Відповідне розпорядження розміщено на офіційному сайті глави держави.

Іншими розпорядженнями Янукович призначив ще більше 10 голів РДА у Рівненській, Одеській, Запорізької, Кіровоградській, Івано-Франківській, Луганській, Львівській та інших областях.

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Як повідомляв УНІАН, у березні після транспортного колапсу, що стався в Києві через сильний снігопад, Мазурчак написав заяву про відставку з посади першого заступника голови КМДА, яку було задоволено. На початку квітня він був призначений радником голови КМДА.