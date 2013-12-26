Донецька облрада закликала опозицію, як і ПР, згорнути акції на Майданах до Нового року

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву на сьогоднішній 27-ій сесії Донецької облради зачитав керівник фракції Партії регіонів в облраді Микола Загоруйко.

У документі йдеться: «Рік, що минає, був непростим, політичне протистояння в Києві знову розкололо країну, але завдяки зусиллям Президента країни Віктора Януковича всі спроби опозиції штовхнути суспільство за межі громадянського конфлікту, у черговий раз ганебно провалилися».

Депутати Донецької обласної ради від Партії регіонів закликали опозиційних політиків «виявити мудрість і пам'ятати, що Україна - наш єдиний дім».

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«Не провокуйте конфлікти і протистояння наступного року. Партія регіонів вже зробила жест доброї волі, згорнувши свою безстрокову акцію в Маріїнському парку столиці. Ми закликаємо зробити те ж саме і наших опонентів», - сказано в заяві.

Також депутати попросили опозиціонерів «присвятити свято Нового року своїм сім'ям». «Досить сіяти зерна ненависті в суспільство. Давайте увійдемо у Новий 2014 рік без Майданів. Цю сторінку нашої історії потрібно скоріше перегорнути, почати наше життя з нового чистого аркуша, без взаємних образ і претензій», - йдеться в заяві.

Присутні на сесії депутати облради підтримали це звернення.