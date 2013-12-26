ЦВК офіційно оголосила Пилипишина переможцем перевиборів

Як передає кореспондент УНІАН, ЦВК встановила й оголосила офіційні результати на підставі протоколу окружної виборочї комісії про підсумки голосування у 223-му окрузі.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня було оголошено офіційні результати у 4 виборчих округах.

Так у 94-му окрузі переміг кандидат від Партії регіонів Руслан Бадаєв, набравши 58,25%.

В окрузі №132 перемогу отримав голова Миколаївської облдержадміністрації Микола Круглов (самовисуванець). За нього віддали свої голоси 47,78% виборців.

В окрузі № 194 переміг самовисуванець, ректор Київського національного університету культури Михайло Поплавський, за якого проголосували 53,54%.

У 197-му окрузі отримав перемогу представник опозиції Леонід Даценко, висунутий від "Батьківщини". Він набрав 63,51% голосів виборців.