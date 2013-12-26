Янукович обіцяє приймати радикальні рішення, в тому числі й кадрові

Як передає кореспондент УНІАН, про це Янукович сказав на засіданні Ради регіонів.

“В наступному році ми будемо приймати радикальні рішення, в тому числі, як я повторюю, і кадрові”, - наголосив Президент.

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Він звернув увагу на численні недоліки, які сьогодні існують в сфері управління державою. В цьому контексті він згадав і про корупцію, і про бюрократичні перепони.

“Якщо все разом взяти, ми вважаємо це все своєрідним саботажем”, - сказав Президент.