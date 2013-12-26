Янукович обіцяє приймати радикальні рішення, в тому числі й кадрові
18:24, 26 грудня 2013Політика
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Президент України Віктор Янукович обіцяє приймати радикальні кадрові рішення наступного року
Янукович обіцяє радикальні рішення
Як передає кореспондент УНІАН, про це Янукович сказав на засіданні Ради регіонів.
“В наступному році ми будемо приймати радикальні рішення, в тому числі, як я повторюю, і кадрові”, - наголосив Президент.
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Він звернув увагу на численні недоліки, які сьогодні існують в сфері управління державою. В цьому контексті він згадав і про корупцію, і про бюрократичні перепони.
“Якщо все разом взяти, ми вважаємо це все своєрідним саботажем”, - сказав Президент.
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