Сенатори США закликають країни ”сімки” зібратися без РФ

Група американських сенаторів і конгресменів надіслала лист лідерам семи держав із закликом провести окрему зустріч "сімки" без участі Росії перед самітом "вісімки" у Санкт-Петербурзі, а вже потім на саміті публічно "висловити докір" на адресу Росії за її дії, “ які “не відповідають демократичним нормам "великої вісімки".

Як повідомили РІА «Новости» в секретаріаті Сенату США, такий лист лідерам США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Канади і Японії направлені за підписом сенатора-демократа Джозефа ЛІБЕРМАНА, сенатора-республіканця Джона МАККЕЙНА, а також конгресмена-демократа Томаса ЛАНТОСА і конгресмена-республіканця Девіда ДРЕЙЄРА.

"Якби сьогодні ухвалювалося рішення про те, чи слід Росії приймати у себе саміт "великої вісімки", ми б виступили проти цього", - вказується в тексті послання.

"Розуміючи, що саміт, втім, матиме місце, важливо, щоб глави держав "сімки" ясно заявили, що дії Росії не відповідають демократичним нормам "великої вісімки", - йдеться в листі.

У ньому стверджується, що сьогодні в Росії посилено "тиск на опозиційні політичні партії і цивільне суспільство", а також "державний контроль за національними мовними ЗМІ".

"Губернатори в регіонах, які раніше обиралися прямим голосуванням, тепер призначаються Кремлем, і уряд зробив ряд кроків із зниження виборчої конкурентності", - заявляють автори листа, в якому стверджується також, що Росія нібито робить "спроби перешкодити демократичним процесам біля своїх кордонів, включаючи підтримку підтасованих виборів і перекриття подачі газу до України".

Законодавці також звинуватили Росію в підтримці "диктаторського" режиму Олександра ЛУКАШЕНКА в Білорусі і у використанні "примусових заходів" стосовно Грузії, включаючи торгові санкції і перебої в поставках енергії.