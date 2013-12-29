Більш як 500 китайських депутатів, запідозрених у шахрайстві на виборах, подали у відставку
Більш як 500 депутатів Зборів народних представників (ЗНП) міста Хен`ян подали у відставку після того, як слідство запідозрило їх у шахрайстві під час виборів до ЗНП провінції Хунань.
Вибори пройшли рік тому.
Попередні результати розслідування засвідчили, що 56 обраних народних представників запропонували хабарі 518 депутатам. Розмір хабара перевищив 110 мільйонів юанів (близько 18 мільйонів доларів), передає РИА Новости з посиланням на агентство «Сіньхуа».
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Результати виборів, в результаті яких перемогли ці 56 депутатів, були визнані недійсними під час пленарної сесії провінційних ЗНП, які завершилася в суботу. Місцеві законодавчі збори прийняли відставку 512 депутатів, які підозрюються в корупції. Ще шість депутатів, які не пропонували і не брали хабар, подали у відставку або були звільнені за «серйозні дисциплінарні порушення».
У заяві ЗНП провінції Хунань наголошується, що даний випадок є серйозним прецедентом, «викликом для китайської системи народних зборів, соціалістичної демократії, закону і партійної дисципліни». Влада проводить розслідування щодо членів партії і простих громадян, причетних до інциденту. Усіх винних буде суворо покарано відповідно до закону і принципу партійної дисципліни, наголошується в заяві.