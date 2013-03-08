У парламенті Китаю нарахували більше 30 доларових мільярдерів

До такого висновку прийшла Financial Times, вивчивши рейтинг багатих китайців, складений у 2013 році журналом Hurun Report, пише Лента.ру.

За підрахунками, ще 52 мільярдери входять до Народної політичної консультативної ради Китаю (НПКРК) - дорадчий орган при керівництві КНР.

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Найбагатшим депутатом вважають Цунг Цинхоу, що заснував концерн Hangzhou Wahaha Group, який виробляє прохолоджуючі напої. Статки сім'ї Цунга оцінюється в 13 мільярдів доларів США.

Найбагатшим у НПКРК назвали сина найбагатшої людини Азії Лі Кашина Віктора Лі, статки якого оцінено у 32 мільярди доларів.

Як вважають, дані рейтингу Hurun можуть бути неповними, бо багаті китайці не схильні афішувати реальні обсяги своєї власності.

Засновник і керівник Hurun Руперт Хогеверф ще у 2012 році припускав, що від уваги його видання вислизає кожен другий китайський мільярдер.