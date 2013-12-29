Понад тисячу людей проводять мітинг на дорозі до Межигір’я
15:10, 29 грудня 2013Політика
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За декількасот метрів до президентської резиденції «Межигір`я» понад тисячу громадян проводять мітинг.
Як передає кореспондент УНІАН, мітинг проходить на дорозі, яку перекрили представники міліції та внутрішніх військ, не пускаючи учасників Автомайдану до резиденції.
З імпровізованої трибуни на даху автомобіля виступають народні депутати від опозиції.
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Поворот на Межигір`я з траси Київ - Овруч розблоковано. Таким чином, активісти йдуть пішки, а також їдуть на автомобілях вулицею Івана Франка в Нових Петрівцях, де розташована резиденція.
Люди продовжують прибувати.
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