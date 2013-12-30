Новий теракт у Волгограді: не менше 10 загиблих

"Сьогодні о 08.25 у Волгограді на зупинці громадського транспорту біля Качинського ринку в результаті спрацьовування невстановленого вибухового пристрою стався вибух, що спричинив за собою людські жертви. В якості однієї з імовірних версій є підрив вибухового пристрою, закладеного в салоні тролейбуса» , - зазначив НАК.

В результаті цього вибуху загинули 10 і постраждали, за останніми даними, 15 осіб. Вибух в тролейбусі стався наступного дня після теракту на залізничному вокзалі у Волгограді, який забрав 17 життів, ще більше 40 чоловік було поранено.