Голова Верховної Ради Володимир Рибак привітав українців з Новим роком та Різдвом Христовим.

У вітанні, оприлюдненому на сайті ВР, йдеться:

“Шановні співвітчизники! Прийміть мої щирі вітання з Новим роком та Різдвом Христовим. 2013 рік був особливим, роком, у якому нам вдалось вирішити багато масштабних завдань і водночас поставив перед нами нові. Він дав українцям розуміння того, що об’єднавшись, ми знайдемо вихід із будь-якої складної ситуації. Що зможемо прийняти доленосне для нашої країни рішення. Важливо тільки чути один одного, зважувати у кожному питанні всі «за» і «проти», рухаючись шляхом демократії та реформ. Лише політична воля та реалізм Президента України Віктора Януковича врятували країну від неминучого економічного колапсу та подальших політичних руйнувань. Адже усі ми - кожна українська сім’я, кожна людина - відчули, яка дорога для нас і важлива стабільність у державі”.

Рибак також закликав українців не забувати, що Новий рік - це свято, яке є символом віри в добро, у здійснення найкращих сподівань. “Ми віримо, що в наступному році зможемо зробити все, що досі не встигли або поки що не змогли. Щиро бажаю вам, дорогі мої співвітчизники, щоб душевний спокій, тепло і сімейне благополуччя супроводжували вас не тільки в Новорічну ніч, а й усе життя. Нехай будуть здоровими ваші батьки, діти і внуки”, - йдеться у вітанні.

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Рибак також побажав радості, любові і достатку кожній оселі.