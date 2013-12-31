Телезвернення Януковича з нагоди Нового року було відзняте у Києво-Печерській Лаврі

У новорічному привітанні Янукович привітав український народ зі святами та окреслив шляхи майбутнього розвитку країни, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

Як зазначила головний режисер зйомок Анна Гресь, Лавра вдруге стала місцем зйомок вітання для українського народу не випадково. «Дуже символічне місце для України. Хочемо передати домашній затишок і тепло Нового року», - сказала вона.

За її словами, оформлення знімального майданчика та сценарій у цілому залишилися у традиціях Новорічного вітання. Разом з тим, зауважила Гресь, знімальна група намагалася знайти нові режисерські, зображувальні підходи. «Щороку змінюємо, намагаємося удосконалюватися», - сказала вона.

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Говорячи про оформлення новорічної ялинки на знімальному майданчику, дизайнер Марина Юдіна зазначила, що знімальна команда намагалася дотримуватися традиційної кольорової гами. «Синій та жовтий кольори символізують прапор України», - сказала вона і додала, що синій колір переважає в іграшках та гірляндах, а жовтий - у декоративних бантах.

Вона також повідомила, що висота цьогорічної вітальної ялинки - 8 м. На її оформлення було використано близько 2 км гірлянд і кілька десятків куль діаметром від 100 до 250 мм. Загалом, за словами дизайнерки, процес підготовки ялинки до зйомок зайняв близько трьох діб.