У захопленій протестувальниками Київраді відключили воду
21:50, 03 січня 2014Політика
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В п`ятницю ввечері в будівлі Київради зникла холодная та гаряча вода
У захопленій протестувальниками Київраді відключили воду
В п`ятницю ввечері в будівлі Київради зникла холодная та гаряча вода.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на прес-службу Свободи.
Як підкреслюють опозиціонери, вода зникла навіть у пожежних брандспойтах.
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"Зараз ми з`ясовуємо, хто і де перекрив нам кран. Сподіваємося, що найближчим часом це питання вдасться врегулювати. Люди говорять, що винний в.о. голови КМДА Голубченко і керівник водоканалу", - розказав помічник коменданта Київради Юрій Ноєвий.
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