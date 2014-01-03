У захопленій протестувальниками Київраді відключили воду

В п`ятницю ввечері в будівлі Київради зникла холодная та гаряча вода.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на прес-службу Свободи.

Як підкреслюють опозиціонери, вода зникла навіть у пожежних брандспойтах.

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"Зараз ми з`ясовуємо, хто і де перекрив нам кран. Сподіваємося, що найближчим часом це питання вдасться врегулювати. Люди говорять, що винний в.о. голови КМДА Голубченко і керівник водоканалу", - розказав помічник коменданта Київради Юрій Ноєвий.