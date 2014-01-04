Віце-президент Європарламенту: Місце українців - у Європі

18:02, 04 січня 2014
Політика
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Віце-президент Європарламенту вражений тим, як українці захищають свій вибір

Джанни Пителло

Сьогодні донька лідера опозиції Юлії Тимошенко Євгенія, заступник голови партії «Батьківщина», Голова Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції Григорій Немиря та захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко провели зустріч з Віце-президентом Європейського Парламенту Джанні Піттеллою. Про це повідомляє прес-служба ВО «Батьківщина».

Сторони обговорили політичну ситуацію в Україні, зокрема посилення владою політичних репресій.

Євгенія Тимошенко повідомила про стан здоров'я Юлії Тимошенко і перебіг судового процесу проти неї, про політично-вмотивоване переслідування захисника її матері Сергія Власенка.

Йшлося також про позицію Юлії Тимошенко щодо бажаних шляхів і механізмів мирного виходу з політичної кризи.

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Піттелла засудив згортання демократії в Україні, використання сили проти проєвропейських мітингувальників на Майдані у Києві, нещодавнє побиття активістів Євромайдану і відомої журналістки Тетяни Чорновол та закликав владу провести неупереджене розслідування цих злочинів.

"Такі дії влади не відповідають демократичним та європейським цінностям, - наголосив він. - Я вражений тим, як українці захищають свій вибір. Ваше місце в Європі".

І додав, що Юлія Тимошенко має бути негайно звільнена, а її політичні права відновлені, як того неодноразово вимагав Європейський Парламент.

Крім того, він передав слова особистої підтримки Юлії Тимошенко від Президента Демократичної Партії Італії Маттео Рензі.

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