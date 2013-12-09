Молоді українці на Євромайданах у мороз пишуть нову історію Європи - Баррозу

Президент Європейської Комісії Жозе Мануель Баррозу високо оцінив стійкість молодих учасників Євромайдану, заявивши, що вони пишуть нову історію Європи і підтверджують важливість європейських цінностей.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Баррозу заявив у Мілані, відвідуючи місце майбутньої світової виставки Expo-2015, повідомила журналістам речниця Єврокомісії Піа Ахренкілде-Хансен.

На тему: Автомобілі з Внутрішніми військами перегородили Хрещатик за 150 метрів від барикад (фото)

"Це показує наскільки важливими є європейські цінності. Лише подивіться на Україну. Ці молоді люди на вулицях України при мінусових температурах пишуть нову історію Європи," процитувала заяву Баррозу його речниця.

Як повідомляв УНІАН, Баррозу мав у неділю телефонну розмову з президентом України Віктором Януковичем і було вирішено, що у вівторок-середу Київ відвідає Верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон для пошуку шляхів виходу з політичної кризи, яка склалася в Україні.