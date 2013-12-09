Молоді українці на Євромайданах у мороз пишуть нову історію Європи - Баррозу
Президент Європейської Комісії Жозе Мануель Баррозу високо оцінив стійкість молодих учасників Євромайдану
Президент Європейської Комісії Жозе Мануель Баррозу високо оцінив стійкість молодих учасників Євромайдану, заявивши, що вони пишуть нову історію Європи і підтверджують важливість європейських цінностей.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Баррозу заявив у Мілані, відвідуючи місце майбутньої світової виставки Expo-2015, повідомила журналістам речниця Єврокомісії Піа Ахренкілде-Хансен.
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"Це показує наскільки важливими є європейські цінності. Лише подивіться на Україну. Ці молоді люди на вулицях України при мінусових температурах пишуть нову історію Європи," процитувала заяву Баррозу його речниця.
Як повідомляв УНІАН, Баррозу мав у неділю телефонну розмову з президентом України Віктором Януковичем і було вирішено, що у вівторок-середу Київ відвідає Верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон для пошуку шляхів виходу з політичної кризи, яка склалася в Україні.