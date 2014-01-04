Кличко: Провокації проти Автомайдану погано скінчаться для ДАІ

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук написав лідер ”УДАРу” Віталій Кличко, повідомляє прес-служба політичної партії «УДАР».

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”Був тільки що на Володимирській. Терор і провокації проти учасників Автомайдану погано скінчаться для самих ДАІшників. Сьогодні кожен автоінспектор, який приходить додому до автомобіліста чи кидається навмисно під машину, повинен розуміти, що порушує закон. Ті ”протоколи”, які вони складають, ті ”свідки”, яких вони приводять - все це тягне не просто на звільнення в майбутньому... А люстрація після зміни влади відбудеться! Нехай діячі в погонах не сумніваються. Ретивих приспішників режиму чекатиме і відповідальність за законом”, - написав Кличко.

Він закликав усіх, до кого приходять додому автоінспектори, фотографувати протоколи, які ті складають, і документи, які пред`являють. Це, за словами Кличка, потрібно, щоб юристи могли надавати людям необхідну правову допомогу.