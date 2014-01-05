ЗМІ: Прочан під Межигір'ям "охороняли" 17 автобусів Беркута (фото, відео)

Про це повідомили активісти акції на своїй сторінці у Facebook.

"На півтора десятки прочан стояло 17 автобусів з зі спецпідрозділом "Беркут", - зазначили активісти.

За їх повідомленням, у "Беркута" пройшла інформація, що 5 грудня на літургію "буде дуже багато людей".

Після Літургії священик спробував провести прочан до "Володимирських дубів", під якими Тарас Шевченко писав свої вірші. Але прочан не допустив один з керівників "Беркуту" Київської області.

"Хоч це очевидне порушення Конституційних прав, священник і прочани не пішли на конфлікт", - зазначають активісти.

Під час повернення від Дзвінкової Криниці представник "Беркута" застосував силу до прочанина, намагаючись не дати йому сфотографувати напис на їхньому автобусі "Нас Рать".

На 6 грудня прочани на о 12:30 запланували Вертеп біля Межигір'я, для якого збираються в центрі с.Нові Петрівці. Серед учасників Вертепу будуть співаки відомих фольк-гуртів.

Окрім того о 17:00 в Храмі Преображення Господнього на Дзвінковій Криниці розпочнеться передріздвяна служба Божа.

Джерело: Українська правда