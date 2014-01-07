Новозеландка очолить журі 67-го Каннського кінофестивалю
10:42, 07 січня 2014Політика
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Новозеландський сценарист, продюсер і режисер Джейн Кемпіон стане головою журі 67-го Каннского кінофестивалю, який відбуватиметься з 14 по 25 травня 2014 року.
Джейн Кемпіон.
"З того моменту , коли я вперше приїхала в Канн зі своїми короткометражними фільмами в 1986 році , у мене була можливість розглянути фестиваль з різних сторін", - розповіла Кемпіон, назвавши Каннський фестиваль "королем серед кінофестивалів" . "Це велика честь для мене", - додала вона.
Джейн Кемпіон - єдина жінка- режисер в історії Каннського фестивалю , яка двічі отримала нагороду "Золота пальмова гілка" - за короткометражний фільм " Вправа в дисципліні " ( An Exercise in Discipline - Peel ) в 1986 році і за картину "Піаніно" в 1993 році .
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