Новозеландка очолить журі 67-го Каннського кінофестивалю

"З того моменту , коли я вперше приїхала в Канн зі своїми короткометражними фільмами в 1986 році , у мене була можливість розглянути фестиваль з різних сторін", - розповіла Кемпіон, назвавши Каннський фестиваль "королем серед кінофестивалів" . "Це велика честь для мене", - додала вона.

Джейн Кемпіон - єдина жінка- режисер в історії Каннського фестивалю , яка двічі отримала нагороду "Золота пальмова гілка" - за короткометражний фільм " Вправа в дисципліні " ( An Exercise in Discipline - Peel ) в 1986 році і за картину "Піаніно" в 1993 році .