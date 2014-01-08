Сьогодні Автомайдан буде пікетувати МОЗ і МВС через Чорновол

Про це повідомив активіст Автомайдану Ігор Луценко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"МОЗ тисне на «Борис», щоб ті вигнали Таню Чорновол на вулицю, не долікувавши. Це для того, щоб справу не змогли кваліфікувати, як таку, котра включала тяжкі тілесні ушкодження. Отже, стартуємо з Майдану о десятій годині у середу, 8 січня, тобто завтра. Спочатку ми підемо до Захарченка під МВС, а далі – до Богатирьової у Маріїнський". - написав Луценко.

Нагадаємо, Чорновол категорично відмовилася від лікування вдома, не дивлячись на пропозиції лікарів. Пізніше чоловік журналістки повідомив, що заява МОЗ щодо її "задовільного" стані здоров'я є неправдивою.

Як відомо, в ніч на 25 грудня журналістку Чорновол жорстоко побили чоловіки на Бориспільській трасі під Києвом. Міліція відкрила кримінальне провадження за статтею «хуліганство», пізніше була додана ще одна стаття - про нанесення тяжких тілесних ушкоджень, яка передбачає суворіше покарання. У рамках розслідування затримано п'ятьох підозрюваних.