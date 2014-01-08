Євромайданівці пікетують Генпрокуратуру
11:14, 08 січня 2014Політика
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Учасники Євромайдану вирушили пікетувати Генеральну прокуратуру України з вимогою припинити переслідування активістів масових акцій протесту
Генеральну прокуратуру пікетують
Про це у Twitter повідомив народний депутат Ігор Швайка.
За його словами, в пікетувальників виникли проблеми з доставкою звукової апаратури.
"Пікетуємо генпрокуратуру. На в'їзді до Різницької "випадково" загубилися ключі від шлагбаума. Озвучка не може заїхати", - написав нардеп.
Також сьогодні учасники Автомайдану пікетуватимуть міністерства охорони здоров’я і внутрішніх справ через справу про побиття журналістки Тетяну Чорновол.
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