Євромайданівці пікетують Генпрокуратуру

Про це у Twitter повідомив народний депутат Ігор Швайка.

За його словами, в пікетувальників виникли проблеми з доставкою звукової апаратури.

"Пікетуємо генпрокуратуру. На в'їзді до Різницької "випадково" загубилися ключі від шлагбаума. Озвучка не може заїхати", - написав нардеп.

Також сьогодні учасники Автомайдану пікетуватимуть міністерства охорони здоров’я і внутрішніх справ через справу про побиття журналістки Тетяну Чорновол.